Aitame valida! Seljakott või ranits?

Eesti seadusandlus on määrusega pannud paika, kui raske võib koolilapse kott koos sisuga olla: 1.–3. klassis on see 3 kg ja 4.–6. klassis 3,5 kg. Arvestades, kui palju kaaluvad õpikud, on ilmselge, et tühja koti kerge kaal on siin määrava tähtsusega.