Kes ostab lapsele jalanõud?

Kulude jaotust mõjutab kõige rohkem oma­vaheline varasuhe. Kui oled abielus ning valitud on varaühisus, siis on jutt lühike – kõik, mis on pere oma, on ühine, sealhulgas nii kulutused kui tulud. Näpuga järge peab seetõttu ajama vähem. Meie oma abikaasaga tegimegi nii ja seetõttu pole vahet, kes millise kulutuse teeb. Me teame, et panus ja ka tulemus on võrdne.