Mures ema: mu lapsed ei taha suvisest kohustuslikust kirjandusest kuuldagi. Mida teha?

Kui peres on mitu kooliealist last, teab iga vanem, millist peavalu tekitab lapse kohustuslik kirjandus. Tundub, et lastel on alati midagi muud teha kui seda lugeda. „Vaid üks kuu on jäänud, aga meil pole kohustuslik kirjandus isegi mitte poole peal,“ tunneb Maarika meelehärmi.