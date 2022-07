Kahe lapse ema: mu laps lööb mänguväljakul teisi ja tirib lastelt mänguasju, mida ma peaksin tegema?

Mida teha, kui mu laps on teiste lastega mänguväljakul vägivaldne?

Nende kõigi probleemide ühine nimetaja on suuresti lapse aju areng. Nad lihtsalt ei suudagi emotsioone tagasi hoida, sest nad ei ole arengus veel nii kaugele jõudnud. Meie kui täiskasvanute töö on selles olla neile eeskujuks. Suurte emotsioonide ajal läheb nende aju justkui lukku, väliselt tulenev info jääb taustamüraks ja jäävad vaid suured tunded. Nende hetkedega toimetuleku võti on jääda ise rahulikuks ja olla lapsele toeks.