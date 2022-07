Avatud Talude Päevad tulevad taas! Just nendesse taludesse tasub kindlasti minna

Suuretüki talu Kadrinas, Loobu küla Taluõu on suur ja jalutades vaatamisväärsusi jagub ilusate lindude ja lillede näol. Gruppidel on võimalik kasutada giidi. Avatud on kohalik kodukohvik, kus pakutakse koduseid saiakesi, kohvi ja jäätist. Kaasa saab osta sinki, mune, mett ja koduveini. Lapsed saavad meisterdada erinevaid asju linnusulgedest. Sõitu teevad mototakso ja traktor oma käruga. Silitamiseks on jänesed ja kanad. Vaata rohkem: Facebookist „Suuretukitalu“

Kaldavälja talu Haljalas, Aaviku küla

Kaldavälja talu perenaine on sisse seadnud käsitöötoa, kus ta teeb keraamikat, klaasisulatust, portselanimaali ja koob telgedel kaltsuvaipu. Külastajatel on võimalik asju osta ja väiksemaid asju ise teha proovida. Avatud on kohvik seljankaga. Kaasa saab osta hoidiseid ja mett. Kaldavälja talu on üks neljast Haljala ja Kunda vahele jäävast avatud talust (Tiiutalu, Mäehansu ja Telo talu), kus on huviväärset iluaiandusest karvaste ja sulelisteni.