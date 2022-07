JUBA HOMME: toimub noortele suunatud Mindvalley inspiratsioonipäev Kultuurikatlas!

„Soovime Mindvalley University programmi raames igal aastal panustada teemadesse, mis on hetkel ühiskonna valukohad ja ka kohalikku kogukonda. Korraldame laupäeval, 23. juulil Kultuurikatlas noortele suunatud tasuta inspiratsioonipäeva, kuhu ootame osalema noorukeid vanuses 14-25. Soovime selle päeva korraldada nii Eesti noortele kui ka nendele noortele, kes on pidanud sõjaolukorra tõttu enda kodudest Ukrainas lahkuma ning asuvad hetkel Eestis. Päeva raames esinevad nii kodu- kui välismaised inspireerivad kõnelejad, kes jagavad enda teadmisi, oskusi ja edulugusid, aitamaks noortel seista silmitsi elu väljakutsetega ning leida enda tee, mis on kooskõlas nende südamesoovide, unistuste ja elu visiooniga,“ ütleb korraldaja.