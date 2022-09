Sandra Vabarna ja teiste emade nipid, kuidas end pereelu kõrvalt laadida ja tasakaalus hoida

„Kui seni tegin tööd kodus, siis olen hakanud ikkagi ära käima - kas kontorisse või kohvikusse. See on kõigile valutum - last ei pea keelama ja enda juurest pidevalt ära ajama ja ise saan olla segamatult efektiivne! Samuti on oluline tööasjade hea planeerimine - siis on täpselt teada, mida oma ajaga efektiivselt ette pean võtma, mitte ei kuluta aega valimisele. Planeerimise jaoks aja võtmine on investeering. Ja läbipõlemise vältimiseks vähemalt kord kuus aeg iseenedale terveks päevaks. See on asi, mida pikalt ootan ja vajan.“ HELENA