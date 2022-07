Katrin Lust: beebile passipildi tegemiseks läks meil 3 päeva ja 100 klõpsu, aga hakkama saime!

Teleajakirjanik Katrin Lust: „Kõik beebi passipildi nipid on väga oodatud!“



„Meil läks kokku kolm päeva ja 100 pilti, et beebi passipilt ära teha. Kodus tehtud pilti peab PPA ametnikega meilitsi kinnitama ja ükski variant ei sobinud. See protsess oli pikk, tasub aega varuda: katsetasime kodus mänguasju, eri asendeid, miski ei aidanud. Dokumendifoto sai ikkagi tehtud, kuigi lõpptulemus oli väike punkar. Ma ei kujuta ette, et sellega teeninduse digikioskis hakkama saaks. Ühel päeval olid meil näiteks sugulased külas ja siis hoidsid neli inimest voodilina kinni, et seda pilti tehtud saada. Kõige naljakam on see, et see passipilt kehtib viis aastat. Ühel hetkel lähed sa näiteks viieaastase lapsega Itaaliasse ja kahekuuse beebipildi põhjal peaks siis olema võimalik öelda, et see on sama laps. Ma ei tea kedagi oma tutvusringkonnas, kes oleks beebi passipildiga edukalt hakkama saanud. Kõik nipid on väga oodatud!“