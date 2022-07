Rauaga rikastatud lastetoit aitab tagada imikute ja väikelaste piisava raua saamise

„Laste rauavajadus on suur ning puudulike rauavarude üks põhjus on kindlasti toidust ebapiisava raua saamine. Näiteks peaks 6-kuune kuni 9-aastane laps riiklike toitumissoovituste järgi saama päevas umbes 8–9 mg rauda. Siinkohal võib välja tuua punase liha: erinevate andmete järgi sisaldab 100 g liha 2–3 mg rauda, kana ja kala vaid ligikaudu 1 mg rauda 100 g kohta, kaunviljad, täisteratooted ja seemned 4–13 mg 100 g kohta. Loomse ja taimse raua imendumine erineb, aga selles artiklis me sellele ei keskendu,“ kommenteerib Nôgeli üks asutajatest Laura Visnapuu.

„Imikute ja väikelaste toidukogused on tihtipeale väikesed ning ka toidusedel võib olla pigem ühekülgne. Enda laste ja klientide kogemuste põhjal teame, et on lapsi, kes esimestel eluaastatel ei söögi meelsasti liha. Küll aga ei püsi ega täitu rauavarud, kui toiduvalikus ei ole häid rauaallikaid. Täisteratooted ja kaunviljad on kindlasti tähtsad rauaallikad, millega peaks lapsi juba varakult harjutama. Samuti peaks tähelepanu pöörama lehmapiimatoodete kasutamisele koos rauarikaste toitudega, sest teame, et palju kaltsiumi ja lehmapiimavalk vähendavad märkimisväärselt raua imendumist,“ lisab Laura.

„Mitmetes riikides soovitatakse imikutele ja väikelastele raua piisava saamise tagamiseks rauaga rikastatud toitu. Kui poodides natuke uudistame, siis näeme, et näiteks teatud hommikuhelveste brändid lisavad toodetesse vitamiine ja rauda. Küll aga on tihti nendes toodetes madal täistera sisaldus ning palju lisatud suhkrut, seega ei oleks päris õige selliseid tooteid soovitada. Esimesel eluaastal ei sööda ka kindlasti hommikuhelbeid, seega toit peab olema eakohane,“ kommenteerib Laura, kes on imikute ja väikelaste rauapuudus(aneemia) teemat aastaid uurinud.