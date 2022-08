PODCAST | Ema majanduslikust vägivallast: mees käis tööl ja sai samal ajal vanemahüvitist, kogu pere raha aga raiskas ise ära

Paljud pered teevad otsuse, et lapse sündides jääb ametlikult lapsehooldupuhkusele isa, kelle palk on kaaslase omast kõrgem, ehkki tegelikult jääb lapsega koduseks naine, mees jätkab hüvitise saamisele lisaks tööl käimist ja raha teenimist. Kogu pere sissetulek on mehe arvel, naine jääb sellisel juhul ilma ka ravikindlustusest. Paaril võib olla küll kokkulepe, et mees kogub raha paari ühiskontole, näiteks millegi suurema soetamiseks, või annab iga kuu poole sissetulekust kaaslasele, ent lõpuks võib naine siiski kõigest ilma jääda. Sellisel juhul on tegemist majandusliku vägivallaga. Kadri jutustab just sellise loo oma elust.