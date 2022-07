Sel laupäeval toimub Tihemetsas taas laste elektritasakaalurataste võistlus

Elektrilised tasakaalurattad on mõeldud eelkooliealistele lastele, kes soovivad rattaga veidi kiiremini edasi liikuda, kui see ainult jalgadega tõugates võimalik oleks. Rattaid on vanematel mõnevõrra lihtsam käigus hoida, kui sisepõlemismootoriga tsiklit. Kindlasti aitab laste huvi eletritasakaalurataste vastu kasvatada ka motospordile järelkasvu.