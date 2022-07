Eesti emade pihtimused: Mul polnud mingit soovi, et kaaslane mind kuskilt puudutaks. Alguses oli ta mõistev, aja jooksul enam mitte

Kui suhe on hääbunud, tasub see uuesti ellu äratada!

Peale lapse saamist olin ma lihtsalt üks emme: surmväsinud, piima täis rindadega, okseste juustega jne. Mul polnud mingit soovi, et kaaslane mind kuskilt puudutaks. Alguses oli mees väga mõistev, aga ajaga läks ta järjest pahuramaks, mis on arusaadav, sest kuivperiood oli jaburalt pikk. Õnneks sattusin ühele tüdrukuteõhtule, kuhu kutsuti Lingami massaaži koolitaja. See avardas minu silmi ning andis mulle teadmised ja oskused, kuidas oma kaaslase eest hoolitseda, kui mul endal pole üldse huvi intiimsusega tegeleda.