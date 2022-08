Kuidas ma oma last lasteaiaks ette valmistan ja tema kohanemist leebemaks muudan?

Ärritus ja viha on 2. ja 3. eluaastal üsna tavalised emotsioonid. Raevupursked, kus laps trambib jalgu, on selle seisundi tavalised väljendusvormid. Selline käitumine on tingitud lapse iseseisvuse piiramise tunnetamisega või kurvastusega ebaedu pärast. Ka halb enesetunne või lähenev haigus võivad olla esimesel kolmel eluaastal halva meeleolu põhjuseks. Vanem saab end lohutada teadmisega, et väikelaps tegutseb reeglina momendil tekkinud tunnete, soovide ja vahetu mulje ajel. Tasub ka meelde jätta, et lapse käitumine sõltub suuresti välistest asjaoludest, mistõttu on lapse tähelepanu kerge köita kuid ka kerge kõrvale juhtida.