Järelevalveta asjad autos ja rannaliival: kuidas suvel reisides oma vara kaitsta?

Kindlustusettevõtte Gjensidige esindaja Denis Nikolajevi sõnul pole arusaadavalt kogu kodune vara alati kodus ja esemed rändavad koos omanikuga, kuhu iganes ta läheb. „Kuigi sõna „kodukindlustus“ viitab kodule, siis tasub uurida kindlustuspakkujate tingimusi. Paljudel juhtudel ulatub kaitse tegelikult kodust väljapoole ja nii võib näiteks reisil õnnetult purunenud fotokaamera, varastatud nutikell või sülearvuti leida hüvitamist koduriigis,“ ütles ta ja lisas, et selliselt toimib ka Gjensidige kodukindlustus. Kõige sagedamini tuleb väljaspool kodu varakindlustuse juhtumeid ette katki läinud mobiiltelefonidega, mille paranduskulu on keskmiselt 465 eurot.

Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbiviidud veebruarikuisest uuringust selgub, et Eesti inimesed peavad oma kõige väärtuslikumaks varaks kodu ja 64 protsendil on selle kaitsmiseks ka kodukindlustus. Võrreldes eelmise aastaga on kodukindlustajate arv tõusnud neli protsenti ja endiselt on kodukindlustus ülekaalukalt kõige populaarsem kindlustusliik peale kohustuslikku liikluskindlustust. Samas pole aga ligi neljandik inimestest oma kodu või koduse vara kaitsmiseks kasutusele võtnud ühtegi täiendavat abinõud.

Võrdluses Balti riikide naabritega on Eesti inimesed kõige eeskujulikumad kindlustajad. Kui Eestis oli veebruaris kodukindlustus 64% inimestest, siis Leedus oli kindlustajaid samal ajal 7% vähem ja Lätis koguni 15% vähem. Nikolajev tõdes, et kuigi kodukindlustus võib reisil olla hea abimees, ei asenda see tavapärast reisikindlustust. „Reisikindlustus aitab kaitsta inimesi ja tervist, et õnnetuse korral ei tabaks inimest veel teinegi, rahaline kriis,“ sõnas ta. Lisaks aitab reisikindlustus ka juhtudel, kui pagas lennureisi ajal kadunuks jääb või saabub hilinemisega.