KUULA SAADET | Pere ja Kodu podcast: DFDSi laevadega Skandinaaviat või Euroopat avastama

Eestist väljuvad DFDSi laevad Paldiski Põhjasadamast ja pakuvad kiireimat ülesõitu Rootsi koridoris. Vaid 10 tundi meresõitu ja oletegi Stockholmist 90 kilomeetrit põhja pool asuvas Kapellskäri sadamas. „Kuna Kapellskäri sadam asub suure maantee alguses, siis on lihtne liikuda igas suunas suuri linnu läbimata, kasvõi kohe otse Norra. Selles mõttes on see hästi planeeritud liin,“ kommenteeris Ave Lomp. Baltikumis on DFDSil kolm laevaliini – Paldiski–Kapellskär, Klaipeda–Karlshamn ja Klaipeda–Kiel – ning igaõhtused hilised väljumised on reisijate seas populaarsed.