Mida saad SINA toiduraiskamise vähendamiseks ära teha?

Seega võib väita, et kõige sagedamini põhjustab toidu raiskamist halb toidukordade planeerimine ja ajapuudus. Samas märkasid uurijad suuremat toidukadu ka madalama sissetulekuga perede seas, mille kohta võib vaid oletada, et ehk ostetakse hulgi odavamaid või allahinnatud tooteid, ent ei jõua neid õigeaegselt ära tarvitada ning toidu riknemise tõttu lähevad need äraviskamisele.

Kuidas anda endast maksimum, et sinu toidukraam ei lõppeks prügikastis?

Planeeri toidukordi ja käi poes koos nimekirjaga

Planeerimine on raiskamise number üks vastane! Hästi planeeritud nädalamenüü ja toidunimekiri tähendab, et ilmselt oled juba poodi minnes läbi mõelnud vajalikud kogused ning ka kuupäevad, mis aitab poes teha paremaid valikuid. Näiteks oma piima- või keefiriostu paremini ajastada ja valida võimalusel lähema säilivustähtajaga toode. Samuti tasub vältida tühja kõhuga poodi minemist – nii võib juhtuda, et ostad spontaanselt kokku liiga palju toiduaineid, mida hiljem õigeaegselt ära ei jaksa tarvitada. Hulgiostmisel tuleks hoolikalt mõelda, kas neid on ikka võimalik enne riknemist ära tarvitada või hoiustada niiviisi, et need piisavalt kaua säiliksid.

Sügavkülmutada võib peaaegu kõike

Samuti aitab toidujäätmete hulka vähendada toiduainete sügavkülmutamine. Hea mõte on külmutada just üleliigseid toiduaineid, mis kipuvad muidu kiiresti riknema, näiteks puu- ja juurviljad. Samuti võib sügavkülmutada ka ilma vedelikuta konservide ülejääke (näiteks mais, oad ja kikerherned) või läheneva kuupäevaga leiba-saia. Ja ka valmistoitu võib edukalt sügavkülmutada – nii oled kindel, et ülearused portsjonid ei lõpeta prügikastis ja ongi järgmiseks korraks maitsev „valmistoit“ kodus olemas! Kiirem, kui mistahes äpist tellida!

Pakendil olevast kuupäevast on veel tähtsamad sinu nina ja silmad

Uuring avaldas, et üsna arvestatava toidukaost moodustavad piimatooted – mullu oli nende osakaal 13%. Peamiselt läksid piimatooted äraviskamisele just nende lühikesest säilivusajast tuleneva riknemise tõttu.