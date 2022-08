Milliste nippide abil hoida piimatooteid külmikus võimalikult kaua värskena?

„Et tooted püsiksid võimalikult kaua värsked ning toit ei lõpetaks prügikastis, on õigete säilitustingimuste hoidmine olulisem kui kunagi varem. Meie kvaliteediosakonnas läbiviidud kestvuskatsed on näidanud, et kui hoida piimatooteid ideaalsetes tingimustes, saab neid julgelt kasutada ka 5-7 päeva peale realiseerimisaja ületamist,“ toob ta välja. Jõemaa lisab, et lisaks kestvuskatsetele viidi Valio kvaliteediosakonnas veel hiljuti läbi ka jogurtitest, mille tulemustest selgub, et kui paari päeva jooksul avatud toodet ära ei tarbita, on õhukindel sulgemine pikaajalise värskuse A ja O.

Suur jogurtitest: kas silikoonkaas aitab jogurtil kauem värske püsida?

Valio kvaliteediosakond viis läbi testi, kus külmikusse jäeti kaks Alma täispiimajogurtit, millest üks oli kaetud korduvkasutatava silikoonkaanega, teine aga mitte. Jogurteid jälgiti kümne päeva vältel, et märgata millist mõju erinev säilitamine neile avaldab. Kümne päeva möödumisel kasvas lahtisele jogurtile hallitus, ent silikoonkaanega õhukindlalt suletud jogurt oli endiselt värske.

„Jogurti eluiga külmikus sõltubki suuresti just sellest, kas see on avatud või mitte. Kuna külmkapis saavad korraga kokku erinevad toiduained ning seepärast ei ole sealne õhk kunagi mikrobioloogiliselt puhas, on avatud toodetel suur oht ristsaaste tekkimiseks. See omakorda põhjustab nende kiiremat riknemist,“ selgitab Jõemaa.