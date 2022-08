Ema imetamisraskustest: „Ta oli ju kogu aeg mu rinnal! Ta suu liikus! Kuidas on võimalik, et ta ei saanudki piima kätte?“

Unustasin vett juua, söögiisu ei olnud, rinnanibud olid katki ja valusad. Ühest magamata ööst sai kaks, kahest kolm, proovides last rinnal paremini sättida. Käisid mitmed imetamisnõustajad, proovisid nii- ja naapidi, rahustasid, julgustasid, aga koostööd pojaga ikkagi ei saabunud. Kui sain kasutada rinnapumpa, tundus see kui ilmaime. Nägin, et piima on ja piima tuleb. Pumpasin ja andsin pojale süstlast piima. Olin nii väsinud, tahtsin ainult koju.