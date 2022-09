Poiss, kes sai sündides insuldi, sellest arenes vesipea ja hiljem epilepsia. Ema: olime valmis hullemaks, aga ta on nii tragi!

Kui varahommikul tekkisid lapsel lisaks ka tõmblused, helistas Mariann Tartu lastehaiglasse ja neil paluti kohale tulla. Haiglas mõistsid tohtrid kohe, et olukord on tõsine, ja viisid Ardi intensiivi. „Arstid tegid talle aju-uuringu ja ütlesid, et tal on olnud insult ning seis on halb. Peame olema valmis selleks, et lapsele jääb tõsine vaimne ja füüsiline puue.“