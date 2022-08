Juhtimiscoach: miks me ei tunne rahast siirast rõõmu ega õpeta seda ka oma lastele?

Kust rahaga seotud mõtteviis ja uskumused tulevad ja kuidas saaksime oma lastele õpetada, et ka raha saab tekitada õnnetunnet? Kui minu lapsed hakkasid igakuist 50-eurost taskuraha saama, õpetasin neid, et iga kuu lõpuks on mõistlik jätta 10% alles - siis oled rahatark ega jää elus hätta. Nüüd tean, et nii võid jääda vanaks, kuid jõukaks ei saa.