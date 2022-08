Polina Mattisen: järjepidevus ja distsipliin viivad edusammude ning eesmärkide saavutamiseni

Polina Mattisen jagab loos, miks ta just personaaltreenerina kõige õnnelikum on, kust kõik alguse sai ja annab vihjeid ka tulevikuplaanide kohta. Tütar Emilia sammub ema jälgedes. Kool on sama, huvialad on samad ja isegi iseloomuomadused on neil kahel väga sarnased. Üks erinevus neil siiski on.