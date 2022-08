Kahe väikelapse ema: olen juba enne lastega reisile minekut väsinud ja stressis. Kuidas puhata stressivabamalt?

„Meie peres kasvab kaks last: Thor (3) ja Annabel (6k). Oleme enne lapsi olnud alati suured puhkajad ja võtnud ette toredaid matku ning reise. Kolmesega oli ja on see kuidagi väga lihtne, kuigi ka temal on kapriise. Nüüd, kui meil on peres beebi, on muutunud väljasõidud nii väsitavaks, et tunnen emana, kuidas lihtsam on lihtsalt kodus olla,“ kurdab kahe väikese lapse ema.