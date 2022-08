Täna avatakse ukrainakeelse imetamisnõustamise telefoniliin! Üks algatajaist: „Kõik emad vajavad tuge ja nõu.“

Imetamisnõustaja ning üks liini avamise algatusliikmeist Ülle Lember sõnab, et kuna Ukraina põgenikud ja emad on igal pool üle maailma suhteliselt isoleeritud ning alles loovad suhteid ja võrgustikke, vajavad nad igakülgset tuge. „Kõik need emad vajavad samamoodi toetust nagu teisedki emad. Rasketel hetkedel tehakse tihti järeleandmisi, kuid meie soov on olla nõu ja jõuga olemas, et lapsele nii olulise ja tervist toetava esimese toidu puhul nagu seda on rinnapiim, oleks neid järeleandmisi vähem,“ märgib Lember.