Kalev Spa – moodne veekeskus ja ideaalne puhkusepaik

Mitmekülgsete võimalustega 4* spaahotellis on lihtne võtta aeg maha. Hoone on ühelt poolt ümbritsetud romantilise Tallinna vanalinna salapärase auraga, teiselt poolt looduslähedust pakkuva hoolitsetud hekkide, purskkaevu ja lastesõbraliku Kanuti pargiga. Tulles üksi, partneri, sõbra või terve perega – mugavad Superior ja peretoad ning lai valik teenuseid teeb Kalev Spaast ideaalse puhkusepaiga. Meil saad magada täiuslikult magusa une, hoolitseda oma keha ja vaimu eest spordi-, ilu- ja tervisekeskuses ja ujuda Põhja- Eesti suurimas ning sügavaimas 50-meetrises basseinis!

Kalev Spa veekeskus pakub sauna- ja veemõnusid igas vanuses ning erinevate eelistustega külastajale. Teid ootavad liutorud, suur lõõgastusala – ringvoolubassein ning erinevate atraktsioonidega suur lõõgastusbassein. Laste rõõmuks on 4 liutoru koos 67-meetrise tuubitoruga, lisaks atraktsioonidega väikelaste bassein ning 4-7-aastastele mõeldud ujumisbassein. Saunasõprade kasutada on uus auru- ja aroomisaun (45-50°C), sanaarium (50°C) ning loomulikult ka klassikalised leilisaunad (80°C ja 90°C). Lapsevanemad saavad nautida ainult täiskasvanutele mõeldud Sauna-Oaasi lõõgastusala.

Kahel korrusel paiknev Sauna- Oaas (18+) on meeli paitav rahupaik keset pealinna katkematult tempokat argielu. See on koht, kus saad segamatult nautida iseenda, oma kaaslase või lähedaste sõprade seltskonda, värskendades nii oma argielu! Sind ootavad eriilmelised basseinid ning keha ja vaimu tasakaalustav saunamaailm koos Eestis ainulaadse Troopilise Oaasiga, mis on kui rännak lopsakasse vihmametsa. Oaasi teine korrus on hubase lõõgastusala päralt, kus kõiki külalisi teenindab baar värskendavate jookide ning snäkkidega.