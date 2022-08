Pere ja Kodu vanemluse konverentsil saab osaleda ka koos lapsega - kohapeal on lastehoid!

Põnnipesa on selleks päevaks Viimsi Artiumisse sisse seadnud lastehoiu. Põnnipesa on koht, kus on loodud soodsad tingimused alushariduse omandamiseks ning kus laps tunneb, et on oodatud, kaitstud ja armastatud. Põnnipesa väärtustab lapse isiksust, kujundab lapses soovi uurida ja teada saada ning arendab tahet iseseisvaks õppimiseks koolis.