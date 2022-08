Kuidas õpetada lapsele rahatarkust? Ikka kuulates, juhendades ja suunates.

Rahatarkus on mõnes mõttes tarkus, nagu iga teinegi. Laps õpib seda paljuski läbi mängu - teda tuleks seejuures juhendada ja suunata nägema ning tajuma laiemat pilti. Kuidas saavutada see, et igast lapsest kasvaks vastutustundlik, iseseisvalt majandada oskav ning rahatark täiskasvanu?