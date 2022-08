Mõista teismelist: 10 muutust, mis sinu last ja sind teismeeas ees ootab

Ehkki teismeliste puhul eeldatakse juba eos, et nad on tujukad ning isepäised, ei ole tegelikult põhjust seda arengufaasi ka ülemäära karta. Mõned emad isegi märgivad, et väikelapseiga on sellest palju keerulisem aeg, aga eks igaüks saab seda muidugi ise otsustada. Ka teismeiga on tegelikult lihtsalt üks lühike periood lapse elus, mis möödub sama kiirelt nagu iga eelminegi – see võib ühe silmapilguga läbi saada! Samamoodi võib see aeg kujuneda lõbusaks ja nauditavaks, kui oskame sellega adekvaatselt toime tulla.