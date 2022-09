Kõige suurem lein: kaotasin tütre oma ainsal emadepäeval

Olen Marin, 42aastane abielus naine Hiiumaalt. 36aastaselt kohtasin oma elu armastust ja olime kohe kindlad, et soovime last. Tundsime, et meil oleks talle nii palju armastust anda. Jäingi peaaegu kohe rasedaks. Kuna mu abikaasa Raini töötab Soomes, võib öelda: kohe, kui mees oli õigel ajal kodus.