Valu, mis ei kao. „Kaotasin tütre oma ainsal emadepäeval. Talle anti elada vaid üheksa päeva.“

Olen Marin, 42aastane abielus naine Hiiumaalt. 36aastaselt kohtasin oma elu armastust Raini ja olime kohe kindlad, et soovime last. Tundsime, et meil oleks talle nii palju armastust anda. Jäingi peaaegu kohe rasedaks.

4. mail sai mul 26 nädalat rasedust täis. Õhtul Tallinnast Hiiumaale koju jõudes ja magama sättides tundsin, et pean WCsse minema, kuigi olin just sealt tulnud. Tualetis toimus midagi imelikku. Oli ilmselgelt liiga vara selleks, et veed võinuks tulla, aga vedelikku muudkui voolas. Haiglas kinnitati, et looteveed tulid ära.