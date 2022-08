Kultuuritegelastest vabatahtlikud: eriti hinge jäi Ukraina ema koos lastega, kes mõrvati vägivaldselt enne piiri ületamist

Mulle kohati tundub, et kui sõda hakkas, räägiti ja kirjutati sellest palju, aga nüüd järjest vähem?

Kui võrdleme tabelitest, milline oli Ukraina sõda mainivate sotsiaalmeedia kajastuste arv veebruaris ja milline on see nüüd, siis vahe on drastiline. Eks ühest küljest on see kurb, kuid teisest küljest ju teame, et inimese loomuses on see, et harjume kõigega. Paljud entusiasmi pealt tekkinud organisatsioonid on praeguseks oma tegevuse lõpetanud ja sõjaväsimust on ka inimestes näha.