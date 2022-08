Arengutreener: tunneme tihti vanematena häbitunnet, sest kardame näida igavad ja liiga tavalised

Lapsevanemaks olemine on üks elu olulisimaid rolle. Iga täiskasvanut saadavad elus oma väärtused, ent ikkagi kipume end võrdlema ja muretseme, kuidas me võrreldes teiste emade-isade-vanaemadega paistame. Tihti painab meid häbitunne, et me pole vanemate või vanavanematena piisavalt head.