PODCAST | Kuidas aidata õpiraskustes noort?

Eripedaoog tunnistab podcastis, et õpiraskused võivad tekkida väga erinevatel põhjustel ja üks ei välista seejuures teist. „Võib olla, et kodune keskkond ei soodusta õppimist või koduses keskkonnas on toimunud järsk muutus. Paljud lapsed tulevad muu emakeelsetest peredest eesti keelsesse kooli, on ette valmistamata, ei oska sõnagi eesti keelt. Siis on väga raske.“