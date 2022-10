Ühe pere lugu: liiga palju inimesi, liiga palju vaesust, aga täielik harmoonia Mumbais

Abhay ja Sujata Deshpande kohtusid päikesevarjutuse ajal ligi 30 aastat tagasi. Abhay mõtles, et tüdruk on ninakas, ja Sujata, et poiss on arrogantne. Järgmised seitse aastat astronoomiaklubis kokku saades ei vahetanud nad sõnagi. Mis siis juhtus, ei tea, aga üks hetk hakkasid nad rääkima.