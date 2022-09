FOTOSEERIA | Pere ja Kodu soovib koolilastele rõõmsat tarkusepäeva!

Paitasid mind päev ja tuuled

järjest kuu või kaks.

Läksid koolimütsid, -kuued

mulle parajaks.

Hakkas koolilapse nimi

mulle passima.

Täna esmakordselt lähen

kooliklassi ma.

Tere, tere, tore maja!

Tere, kooliõu!

Koolis käia nagu vaja

on mul kindel nõu.

Ellen Niit

Ruudi ja Ruuben on värsked Kurtna kooli jütsid. Ruudi ootas kooliminekut pikisilmi, sest seal ei pea magama. Pealegi on äge see, et ta saab nüüd iseseisvalt bussiga sõita – koolibuss peatub otse kodumaja kõrval. Ruubenit ahvatles kooliminek samuti. Talle meeldib väga matemaatika, sest ta armastab arvutada.

Kaksikud Carmen ja Rebecca hakkasid õppima Õismäe gümnaasiumis. Tüdrukud on täiesti erinevad nii loomult kui ka välimuselt. Üks ootas kooli – uusi sõpru ja huvitavaid ülesandeid –, teine tahtnuks jääda veel koju, turvalisse paika.

Simona alustas kooliteed Tallinna reaalkoolis. Tüdruk ootas kooliminekut väga, sest tahtis leida uusi sõpru ja talle meeldib õppida. Kõige enam huvitub ta matemaatikast. Äge on ka see, et ta on juba nii suur, et saab hakata ise koolist koju tulema. Ühtki hirmu tal pole.

Ingeliis läks 1. klassi Albu põhikooli, mis on imeilus mõisakool. Ta ise natuke kartis kooli­minekut, kuid oli ka väga elevil. Õnneks on peale õe seal palju tuttavaid ees.

Tristjan Oliver on Jüri gümnaasiumi 1. klassi õpilane. Poiss ootas kooli, aga natuke kartis ka, sest lugeda ta veel väga hästi ei oska. Õnneks on arvutamine juba täitsa hea. Tore on ka see, et koolis saab ta jälle kokku vanade lasteaiasõpradega.