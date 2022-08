Lapsepõlvetraumaga ema: 15 nõuannet, mida soovin, et oleksin kodust kaasa saanud. Jagan neid nüüd oma tütrele

Kui mina olin laps, oli levinud põhimõte, et „laps räägib siis, kui kana pissib“ ning parem on, kui teda poleks üldse kuulda - nii arvasid ka minu vanemad. Mulle õpetati, et töötegemine on olulisem kui uute asjade õppimine ja uurimine ning seega sunniti mind hommikust õhtuni tube kraamima ja aiatöid tegema. Tegin tööd ilmselt rohkem kui nii mõnigi täiskasvanu.