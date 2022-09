Pereköök: mängime ja pärast sööme ära. Ilma stressita

Hea sõber pani mulle nimeks toidu-terapeut. Alul ma ei saanud sellest aru. Aga mida aeg edasi, seda rohkem tundub, et jaa, see on täitsa vajalik amet. Pinget söögitegemise ümber on tõesti palju. Arusaamu, et see on nii raske ja pole mõtteid ja pole tahtmist ja aega ka ei ole. Paraku võib see stress lastele edasi kanduda. Kasvab järgmine põlvkond, kes ei taha, ei oska, tunneb hirmu ja kohustust. Tegelikult saab ju ka teisiti.