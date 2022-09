Vestlusring koolinoortega: kas ja kui palju vajavad noored õppimisel vanemate abi?

Ferdinand: Esimeses klassis vajasin arvutamisel abi, mujal mitte. Algklassides vaatasid vanemad tavaliselt üle, et kõik oleks tehtud. Kui sain 10aastaseks, siis vanemad ei kontrollinud enam. Kui laps on juba 12 ja ta saab ise koolis hakkama, siis võib olla tõesti ebamugav, kui kogu aeg aidatakse. Tund aega on normaalne, kaks tundi on juba, et ahhh, mine ära lõpuks!