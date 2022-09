Mirko Rajas: isana pean kogu aeg kaks sammu ette mõtlema

Teatrimaailmas on ütlus, et head teatrit ja pereelu ühitada ei saa. Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko tunnistab, et jah, kohati on see keeruline, kuna mõlema poole arvelt tuleb pidevalt midagi „varastada“. Siiski tunnistab ta, et isaks kasvamine on kulgenud kõrvuti kunstnikuks kasvamisega üllatavalt loomulikult.