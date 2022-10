Mirko Rajas: tunnen, et vastutan isana ka selle eest, et tütar tulevikus mehi usaldaks

„Jasper sündis, kui olin 24aastane, just ülikooli lõpetanud, veel päris noor,“ märgib Mirko. Teatrimaailmas on ütlus, et head teatrit ja pereelu ühitada ei saa. Mirko tunnistab, et jah, kohati on see keeruline, kuna mõlema poole arvelt tuleb pidevalt midagi „varastada“. Ta tunnistab, et isaks kasvamine on