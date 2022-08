Soovitused sügisel kooliteed alustava lapse vanematele

Suuremal osal 1. klassi minejatel on juba oma telefon. Kui sinu lapsel veel pole, mõtle läbi, kas oleks otstarbekas see talle osta ja mis eesmärki see täidaks. Kui kool asub kodust kaugemal ning lapsel on pärast kooli veel huviringid, võib olla hea, kui saate vajaduse korral omavahel ühendust võtta.

Alustada võiks lihtsamast, mõnekümne euro kanti jäävast nuputelefonist. Sellised telefonid ei paku huvi ka pikanäpumeestele. Kui aga ikka on soov nutitelefoni saada, siis võib esmalt vaadata, ega äkki endal või mõnel lähedasel mõni vana telefon alles pole. Siis ei ole nii kahju, kui see juhtub kaotsi minema või katki kukkuma.

Riided ja jalatsid

Kuna koolitee alustamine on uus ka lapsevanemale, kiputakse lapsele ostma rohkem koolivormi elemente kui vaja. Need on paraku üsna kulukad ja võivad kasvueas õppurile üsna ruttu väikseks jääda. Esmalt aruta lapsega, mis riietega ta soovib koolis käia. Kui koolis on kasutusel koolivorm, uuri, kas kooli lapsevanemad on väikseks jäänud riiete müügiks loonud järelturugrupi (näiteks Facebookis), või korraldatakse koolis laat, kus saab neid soodsamalt.

Samuti võid tuttavatega nõu pidada, missuguseid riideid oleks lapse vajadusi arvestades üldse mõistlik tellida. Näiteks oleks nutikas tellida tekkel number-paar suurem ning kui võib valida vesti või kampsuni vahel, võib olla parem osta vest, kust pole kohe varrukatest näha, kui laps on pikkust juurde visanud.

Lisaks on oluline pöörata rõhku sisejalanõudele. Need peaksid laskma jalal hingata ning olema mugavad ja toetavad.

Kui koolivorm puudub, siis jälgi poodide soodushindu, et riided kõige hinnasõbralikumal ajal soetada, ning hoia silm peal lemmikpoodide kodulehtedel, sest e-poes võivad hinnad ka sooduskampaaniate ajal olla päris poest soodsamad. Jällegi, ole avatud järelturu riietele, sest kuna lapsed kasvad nii kiiresti, võid vahel saada nn teise ringi riideid, millel on tegelikult isegi hinnasilt küljes või on jalanõudega ainult mõned korrad käidud.

Koolitarbed