Nõuandeid, kuidas sügisel tervena püsida

Spreivitamiinid on saanud väga populaarseks just oma efektiivsuse ja mugavuse tõttu ning paljud inimesed eelistavad nende kasutamist tablettidele ja kapslitele, mida on ebameeldiv neelata. Sprei kujul on neid mugav ja lihtne manustada. Eriti hea on see lastele ja neile, kellele ei sobi tablettide neelamine. „Sprei puhul ei ole laste jaoks tableti võtmisega kaasnevat ebamugavust ja need maitsevad hästi. Laste jaoks on meil eraldi D -vitamiin, kus on nende jaoks soovituslik annus ühes spreis ning see on igasuguste allergeenide vaba,“ tutvustab Aedma. „Väike sprei pudel on mugav kaasa võtmiseks ja meie spreide säilivus on ka avatuna 2 aastat, mis teeb nad väga pikaajaliselt kasutatavaks ilma, et vitamiinide omadused hakkaksid kaduma,“ lisab ta. On oluline lisada, et NorVita spreid on suhkruvabad ja seega ka hammastesõbralikud. Olenevalt tootest mahub ühte sprei pudelisse kuni 7 kuu vitamiinide kogus. Nii on vitamiine ostes pikka aega muretu ja kasutamine lihtne, efektiivne ja mugav.