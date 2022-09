Mu laste isa on hasartmängur

„Helistasin kohe mehele ja küsisin: mis see veel on?! Ta oli äärmiselt rahulik ja kinnitas, et ma ei muretseks, sest asi on lahenemas. Kui ta õhtul koju tuli, suutis ta mind uskuma panna, et kõik ongi hästi ja võlg saab kohe-kohe tasutud,“ meenutab Maria.