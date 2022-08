Nahaarst: vale toode võib naha kaitsebarjääri sootuks rikkuda. Ent mida õige toote puhul jälgida?

Tartu Ülikooli Kliinikumi dermatoveneroloogia arst-resident Kaisa Viljari sõnul on inimese nahal mitu kaitsemehhanismi, millest üheks on pH-tase ehk vesinikioonide sisaldus lahuses. „pH-taseme järgi saab määrata, kas tegemist on happelise või aluselise ainega. Seda määratakse skaalal 1–14, kus 1 tähistab kõige happelisemat ja 14 kõige aluselisemat ainet,“ selgitas ta.

Kui inimese sisekeskkonnas ehk veres ja naha sügavamates kihtides on pH-tase üldjuhul umbes 7,35, siis naha pindmistes kihtides veidi happelisem ning jääb reeglina vahemikku 4,0–5,6. „Naha pindmine kiht ehk hüdrolipiidkiht on väga õhuke kaitsekiht, mis kaitseb organismi nii UV-kiirte, patogeensete mikroobide kui ka liigse veekao eest,“ ütles arst-resident.

Välimisi tegureid saad sa ise kontrollida

Just sellesama pindmise kihi õige pH-taseme säilitamine on hädavajalik selleks, et kaitsebarjäär saaks õigesti toimida. Siiski võivad seda erineval moel mõjutada nii sisemised kui välimised tegurid.

„Sisemisteks teguriteks on inimese vanus, rass ja sugu – näiteks muutub naha pH-tase vanusega aina aluselisemaks –, välimisteks aga erinevad igapäevaselt kasutatavad kosmeetikatooted, ravitoimega kreemid, väliskeskkonna ärritid või ka näiteks pesuvahendid,“ loetles Viljar.

Kui naha hüdrolipiidkihti ehk nn happemantlit kahjustada, muutub nahk ärritajate suhtes palju vastuvõtlikumaks. Viljari sõnul võivad pindmise kihi pH-taset mõjutada ka erinevad haigused. „Akne ja atoopiline dermatiit võivad meie naha pH-taset kindlasti mõjutada,“ nentis ta.

Tooted peaksid sobituma naha pealmise kihi pH-tasemega

Ent kuidas siis naha pH-taset säilitada või taastada? Kaisa Viljari sõnul võiks toodete valikul lähtuda sellest, millised oleksid naha hüdrolipiidkihi suhtes neutraalsed. „See tähendab, et tooted sobituksid meie naha pH-tasemega. Tasub hoolikalt jälgida, et tooted oleksid dermatoloogiliselt testitud, sest just sellised tooted aitavad meie naha kaitsevõimet säilitada ja taastada,“ toonitas ta.