VAATA | Kui oled kursis nende nahahoolduse põhireeglitega, on sinu lapse õrn nahk alati terve ja pehme

Iga ema soovib oma lapsele parimat ja parimal võimalikul viisil tahame ju kaitsta ka lapse nahka. Saates „Emadusest“ räägimegi, missuguseid põhilisi beebide nahamuresid saab õige hooldusega ennetada. Selgitame, mille poolest on lastele mõeldud apteegitooted teistsugused jaekaubanduse omadest, ja viskame saates kõrvale mitmeid aastakümnetevanuseid müüte, mis siiani visalt peredes ringlema kipuvad. Näiteks beebikõõmast vabanemine on tänapäeval tunduvalt lihtsam, kui arvata oskame! Ühtlasi saame teada, kuidas kaitsta õrna nahka välismõjude eest, mismoodi last vannitada, mille poolest lapse nahk täiskasvanu omast erineb ning miks on lastele vaja teistsuguse koostisega tooteid kui meile endile.