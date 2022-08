VAATA | Viljatusravikeskus aitab luua peresid

Viljatusena mõistetakse olukorda, kus naisel pole õnnestunud rasestuda ühe aasta jooksul, kuigi paar ei ole kasutanud rasestumisvastaseid vahendeid. Harva on viljatus absoluutne – nii võib väita vaid juhul, kui naisel puuduvad emakas ja munajuhad või kui munasarjade töö on lakanud. Meestel esineb väga harva olukord, kus seemnerakke ei leidu. Iseenesliku rasestumise tõenäosus väheneb aga sedamööda, mida kauem on viljatus kestnud.