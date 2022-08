KUULA | Kuidas viia laps kunstini?

Iga kuu esimesel ja teisel kolmapäeval toimuvad Kumu kunstimuuseumis Tasapisi väikelastehommikud, mis on mõeldud kõige pisematele vanuses 1–3 eluaastat. Koos lapsevanema või saatjaga on nad oodatud tutvuma kunstiga lugude jutustamise, mängu, muusika, liikumise ja teiste toredate loovtegevuste kaudu. Igal kohtumisel on uus huvitav teema, mida avavad mänguliselt Kumu hariduskeskuse töötajad.