Laste kokkamis-teadussaate „Magus molekul“ uus saatejuht on armastatud laulja Sissi Nylia Benita

Saates aitavad teaduskatseid läbi viia ka Vivita Estonia liikmed Kim Britt (9), Aleksandra (12) ja Markus (10). Igas episoodis valmivad maitsvad toidud ning seejärel avastatakse toidumaailma abil ka teadust.



Sissi on varem tunnistanud, et on kokasaadetest lausa sõltuvuses. „Ma armastan väga süüa teha ning tõesti, ka kokandussaated on mulle alati väga meeldinud,“ kinnitab naine. „Seetõttu ei pidanud ma väga pikalt mõtlema, kui saatetiim mulle sellise vahva ettepaneku tegi.“