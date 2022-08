KUULA | Põhjused, miks vajavad paljud koolilapsed eratunde

Saates räägime, missugused märgid näitavad, et on aeg eratundide vajalikkust kaaluda, millised õppeained on enamasti probleemsemad ja kas eratunde vajavate laste hulk on suurenenud. Ning kuhu peaks lapsevanem pöörduma, kui ta saab aru, et laps vajab õppimises abi ja vanem ise aidata ei oska?