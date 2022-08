PALJU ÕNNE! Anni ja Tomi Rahula perre sündis teine beebi

Annil ja Tomil on ütlemata hea meel õde-venda nüüd koos kasvamas näha. „Rubi on muidugi metsikult uhke venna saabumise üle ja imearmsalt hooliv,“ sõnas Anni Pere ja Kodu toimetusele heldinult. Ka Instagrami postituses, milles paar beebi sünnist avalikkusele teada annab, viitavad nad just Rubi sõnadele: „Miks ta nii nunnu on?!“