KiVa kuulutas välja kooli, mis pälvis 2022. aasta parima kiusuennetaja tiitli

„Aasta kiusuennetaja kooli tiitli pälvinud kool on suurepärane näide teaduspõhisest KiVa programmi tõhusast rakendamisest kooliperes. Oleme Rocca al Mare kooliga koos kiusuennetuse teed käinud juba kuus aastat ning on tulemusi on siiras rõõm näha,“ sõnas SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Ingi Mihkelson. „Tiitli sai kool, millel on KiVa programmi toel välja kujunenud tugevad kiusuennetuse traditsioonid ning kool on võtnud vedada vaimse tervise teema laiemalt,“ lisas ta.

Kandideerinud koolide seast saavutas teise koha vene õppekeelega Tallinna Mustjõe Gümnaasium ning kolmandale kohale jõudis Lasnamäe Gümnaasium.

Auhindu üle andnud Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on väga oluline, et kõigis Eesti koolides oleks nii füüsiliselt kui ka vaimselt turvaline õppekeskkond, mis toetab kõiki õppeprotsessis osalejaid. „Kiusamisvastane programm KiVa on kindlasti üks põhjalikumaid kiusuennetuse ja -juhtumite lahendamisega tegelevaid metoodikaid. Aasta kiusuennetaja tiitel on ühest küljest tunnustus tegijatele, aga ka kindlus lastele ja nende vanematele, et selles koolis on laste heaolu väga kõrgelt hinnatud,“ lisas Vinter-Nemvalts.

Tiitlivõitja Rocca al Mare kooli KiVa-tiimi esindaja sõnul on aasta kiusuennetaja kooli esikoht tunnustus kogu kooliperele. „Teistkordne võit on küll üllatus, aga vääriline tunnustus kogu meie kogukonnale. See on tunnustus kõigile meie õpetajatele, kes viivad läbi kiusuennetuse tunde ning märkavad abivajajaid. Tiitel on järjepideva töö tulemus ning oleme selle eest tänulikud,“ sõnas RAM kooli KiVa- tiimi juht Cattre Hein.

Aasta kiusuennetaja tiitli väljaandmise eesmärk on väärtustada kooliperede pühendumist kiusamise ennetamisele ja lahendamisele. Sihtasutus Kiusamisvaba Kool soovib sel viisil tunnustada täiendavalt koole, kes kasutavad maksimaalselt ära uuringutega kontrollitud KiVa programmi, pingutades selle nimel, et kiusamist jääks koolis aina vähemaks.